Romafumo nella metro Chiuse 2 stazioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.08ed evacuate le fermate dellapolitana Spagna e Flaminio, nel centro di Roma, a causa di fumo nei tunnel. Il fumo sarebbe causato da un incendio esterno allapolitana. Le fiamme si sarebbero sviluppate in un cantiere in stato di abbandono nei pressi di Villa Borghese. L'incendio è stato spento. Sul posto ci sono Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia. Non risulterebbero feriti o intossicati.