Ilfattoquotidiano.it - Roma, incendio in un cantiere vicino villa Borghese: chiuse due stazioni metro. Intossicato 16enne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Due fermate dellaA di(Spagna e Flaminio) sono statee evacuate perché invase dal fumo. Nel pieno delle festività e a pochi giorni dell’inizio del Giubileo, turisti e passeggeri sono stati invitati a uscire dalle due. Sono state temporaneamente, ha fatto sapere Atac, “a causa di un evento verificatosi in aree esterne alle“.Alla base vi sarebbe unscoppiato in unpiazzale Flaminio: alle 17.29 i vigili del fuoco sono intervenuti in zona per spegnere le fiamme. Poco dopo altre squadre dei vigili si sono recate alla stazionedi Piazza di Spagna dopo la segnalazione di “fumo sospetto” nella zona dei tornelli. Secondo quanto al momento ricostruito, le fiamme si sarebbero sviluppate in unin stato di abbandono all’altezza di viale Giorgio Washington, nei pressi di, al centro di: il fumo dell’ha poi invaso i binari dellapolitana A.