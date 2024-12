Sport.quotidiano.net - Rizzetta si gode il Campobasso:: "Grande 2024"

Ildi Matt, ex socio dell’Ascoli e attuale partner bianconero con la sua North Sixth Group, chiude il suodopo aver ottenuto tante belle soddisfazioni. I lupi prima sono riusciti a raggiungere la promozione in C e nell’attuale stagione stanno navigando nelle zone di mezza classifica alla ricerca di un piazzamento playoff. "Natale è il momento perfetto per fermarsi e riflettere su ciò che abbiamo costruito insieme – commenta–, sulle emozioni che ci hanno uniti e sui traguardi che abbiamo raggiunto fianco a fianco. Ilè stato un anno straordinario. Il ritorno in serie C ottenuto con sacrificio, sudore e determinazione. In questo percorso di crescita stiamo costruendo un’eredità che testimonia la forza della nostra comunità e l’incredibile potenziale del nostro progetto sportivo e culturale.