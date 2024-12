Ilpescara.it - Ritrovato sul litorale di Ostuni il corpo della donna che si era lanciata dal ponte del mare

Leggi su Ilpescara.it

È statonella mattinata del 29 dicembre in località Villanova di, in Puglia, il cadavereche nella notte del 13 dicembre si eradaldel. A segnalare la presenza del cadavere in avanzato stato di decomposizione un uomo che stava passeggiando con il.