Rifiuti: scoperta discarica abusiva, denunciato imprenditore di 27 anni

Magliano di Tenna (Fermo), 29 dicembre 2025 - Accumulava, perlopiù metallici, senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo, nell’ambito di una mirata attività di controllo e contrasto ai reati ambientali disposta dal Comando provinciale dei carabinieri di Fermo, i militari del Nucleo forestale di Montegiorgio hannoall’autorità giudiziaria un 27enne, titolare di una ditta del posto dedita alla raccolta deinon pericolosi. Nel mese di settembre scorso infatti, i militari, durante un controllo in località Poggio San Gaetano di Magliano di Tenna, hanno rinvenuto su di un terreno privato un cumulo di, perlopiù rottami metallici. Le immediate verifiche effettuate dai carabinieri hanno permesso di accertare che il deposito in questione era stato realizzato in assenza di autorizzazione, composto danon pericolosi per circa 14 metri cubi, precisamente da rottami metallici ferrosi e non, plastica e rame.