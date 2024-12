Firenzetoday.it - Rifiuti abbandonati, Alia lancia la lotta ai 'furbetti' e chiede aiuto ai cittadini: "Segnalate"

Prima hanno ripulito l'incrocio tra via delle Cicogne e via Chiella, invaso da oltre 70 sacchi di scarti tessili, poi si sono spostati in via Prunaia - sempre a Campi Bisenzio - dove sono stati rinvenuti materiali edili, ingombranti e genericamente scarti attribuibili ad utenze.