Ilrestodelcarlino.it - "Qui spazio pure per una discoteca"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Abbiamo già tanti negozi e supermercati, senza contare la nuova grande area di Formì. Preferirei vedere spazi dedicati al tempo libero, come una nuova, considerando che a Forlì ce n’è solo una, o nuovi impianti sportivi. Servirebbero più strutture per i giovani". Fabio De Gianni, 20 anni è residente a Castrocaro Terme e da qualche mese si trova in Spagna per un’esperienza formativa con il servizio di volontariato dell’Unione. Rientrato in Romagna per il Natale, manifesta perplessità sulla possibilità di contrastare efficacemente il degrado all’interno dell’ex centrale avicola: "Aumenterei i controlli? È complicato. Forse bisognerebbe blindare meglio le entrate".