Quando Italia-Svizzera oggi United Cup 2025 | orari singolari e doppio programma tv streaming

, domenica 29 dicembre, la rappresentativana di tennis farà il proprio esordio nellaCup 2024, competizione mista a squadre tra nazioni. La formazione tricolore giocherà contro lanel confronto valido per il Gruppo D alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia). Gli azzurri saranno chiamati a imporsi per non arrivare alla prossima sfida contro la Francia in una condizione complicata.LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-STRICKER DALLE 7.30LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BENCIC (2° MATCH DALLE 7.30)LA DIRETTA LIVE DELMISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)Gli elvetici, infatti, si sono imposti all’esordio contro i transalpini per 2-1. Determinante nell’economia dell’incrocio è stata Belinda Bencic. L’ex n.4 del mondo, assente dal circuito per maternità, ha fatto vedere una buona condizione e potrebbe essere anche una mina vagante nella sfida contro Jasmine Paolini.