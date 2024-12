Teleclubitalia.it - Qualiano, furto in casa si trasforma in sparatoria tra proprietario e ladri: ferito un giovane passante

Leggi su Teleclubitalia.it

Momenti di tensione nella serata di ieri in via E.A. Mario a, dove un tentativo disi èto in una. I carabinieri della locale stazione e della compagnia di Giugliano sono intervenuti prontamente sul luogo dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco e una persona ferita.in.L'articoloinsiintraunTeleclubitalia.