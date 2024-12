Cesenatoday.it - Proseguono le trattative per liberare Cecilia Sala: nel 2023 la giornalista fu ospite a Cesenatico

Leggi su Cesenatoday.it

In queste ore rimane alta l'apprensione per il destino di, laromana prelevata in albergo dalla polizia iraniana e reclusa da 10 giorni nel carcere di Evin, alla periferia di Teheran. I motivi del fermo non sono ufficialmente noti perché contronon è stata.