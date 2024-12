Infobetting.com - Pronostici di oggi 29 dicembre, Milan-Roma e Juve-Fiorentina in serie A, Liverpool e Man City in Premier League

Leggi su Infobetting.com

Eccoci dunque al riepilogo deidi29, due big match inA,a San Siro eallo Stadium in una giornata in cui il Napoli contro il Venezia potrebbe approfittare degli scontri diretti e saranno in campo anche Udinese e Torino. Inil Manchestercerca di .InfoBetting: Scommesse Sportive e