Liberoquotidiano.it - "Promemoria per Capodanno". L'oroscopo di Branko: chi deve fare molta attenzione

"Le stelle di": ecco l'di oggi domenica 29 dicembre. ARIETE Tra i protagonisti dello zodiaco, incamminatevi in questa valle di venti furiosi per la vita sociale, con un grappolo di stelle amiche del vostro segno. Intanto avete il vostro Marte in edizione straordinaria, nel campo dell'amore e della fortuna, in tandem con Luna splendente in Sagittario. Questa forze cosmiche vi mandano incontro un amore splendido. Mercurio sollecita un'immediata ripresa delle trattative di affari. TORO Non accontentatevi di un uovo oggi, lasciate perdere proposte che non possono aumentare il vostro capitale come voi desiderate, meglio aspettare la gallina che canterà nei prossimi giorni. Intanto sollecitate incontri e risposte, cercate nuovi alleati e protezioni. Luna torna bellissima, Mercurio fortunato: incontri durante i viaggi.