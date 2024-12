Agrigentonotizie.it - Pnrr, la Corte dei conti bacchetta il Comune: "Nel 70% dei casi nessuna chiarezza sul cronoprogramma"

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ritardi nei pagamenti e più in generale nella gestione dei progetti: ladei, sezione di controllo,ildi Agrigento in merito al. Il referto è di circa 20 giorni fa ed è stato pubblicato sul sito on line della giustizia contabile. Sotto la lente dei magistrati.