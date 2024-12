Biccy.it - Pino Insegno denuncia siti e giornali: “Campagna denigratoria contro di me”

è passato dalle parole ai fatti e dopo essersi lamentato degli attacchi ricevuti online ha deciso di sporgeree lo ha fattoche avrebbero fatto, a suo dire, una.“di me unamediaticacontinuativa” – ha dichiaratoad AdnKronos – “costruita su falsità e strumentalmente orientata a colpire Giorgia Meloni. Unain cui la mia storia artistica di 40 anni di teatro, tv, doppiaggio e spettacolo in genere, viene cancellata e la mia reputazione personale diffamata, dove non ci sono numeri a giustificare presunti insuccessi ma solo la vicinanza trasparente ad una donna di destra e la mia libertà di artista non allineato alle logiche che hanno governato da sempre la Rai”. Lafatta è stata per “diffamazione e altri reati” per “la violazione dei principi di verità, il coinvolgimento di aspetti di vita privata e familiare con rappresentazioni false e distorte, la finalità politica strumentale, la gravissima lesione reputazionale artistica e professionale con il conseguente danno economico” che “hanno travalicato ogni accettabile diritto di cronaca e criticastica”.