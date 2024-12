Ilfattoquotidiano.it - Pino Insegno: “Contro di me una campagna mediatica denigratoria per colpire Giorgia Meloni”. Partono le querele

ha denunciato Dagospia, Open e altre testate giornalistiche per diffamazione aggravata. “di me unacontinuativa, costruita su falsità e strumentalmente orientata a”, ha spiegato il conduttore all’AdnKronos, l’agenzia di stampa che per prima ha rivelato le denunce depositate a fine novembre alla Procura di Roma da Roberto De Vita, il legale dell’artista. L’avvocato contesta “la violazione dei principi di verità, il coinvolgimento di aspetti di vita privata e familiare con rappresentazioni false e distorte, la finalità politica strumentale, la gravissima lesione reputazionale artistica e professionale con il conseguente danno economico”, che, aggiunge, “hanno travalicato ogni accettabile diritto di cronaca e critica giornalistica”.