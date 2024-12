Tpi.it - Perché Amici non va in onda: il motivo e quando torna

non va in: iloggi non va insu Canale 5? Niente panico: il programma si è semplicemente fermato per le feste natalizie e tornerà regolarmente ina gennaio, dopo l’epifania. Quella di domenica scorsa, 22 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata del 2024. Sospesa anche la messa indella striscia quotidiana innel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset a partire dal 23 dicembre.Come detto, il talent condotto da Maria De Filippi tornerà a gennaio, direttamente dopo l’Epifania. L’appuntamento domenicale con24 per la precisione riprenderà da domenica 12 gennaio su Canale 5 con le puntate che porteranno alla scelta dei concorrenti che accederanno al serale.Streaming e tvAbbiamo vistooggi non va indi Maria De Filippi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va inin chiaro (gratis) tutti i giorni alle ore 16,10 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre) e la domenica pomeriggio, sempre su Canale 5.