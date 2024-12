Fanpage.it - Peppino Fappani rimasto ferito nell’attacco dello squalo in Egitto: “Si è tuffato per aiutare Di Gioia”

Il 69enne Odontotecnico di Soncino si è lanciato in acqua per spaventare loGianluca Di Gioia ma è stato morso alle braccia e alle gambe. Il connazionale però è deceduto mentre lui ha riportato ferite non gravi.