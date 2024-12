Quotidiano.net - Peppino Fappani è il ferito da uno squalo nel Mar Rosso

, odontotecnico di Soncino, in provincia di Cremona, il turista italianonel Marda unoche ha ucciso un altro sub, Gianluca Di Gioia, originario di Roma. Sessantanovenne, con lavoro a Soncino,era amico da diverso tempo di Di Gioia. Secondo le prime informazioni, è intervenuto per soccorrere l'amico ed è rimastoin modo non grave.