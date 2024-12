Sport.quotidiano.net - Pavard e Acerbi in forse per l’Arabia. Darmian ci sarà

Leggi su Sport.quotidiano.net

Simone Inzaghi punta a recuperare tre giocatori in vista della partita contro l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana prevista il 2 gennaio. Ieri a Cagliari, infatti, mancavano per infortunio. L’esterno italiano è quello che più di tutti è vicino al completo recupero, tanto che fino alla vigilia il tecnico ha riflettuto sull’opportunità di portarlo in Sardegna. Sia il francese che il centrale azzurro sono invece assenti da diverso tempo e sperano di poter partecipare alla manifestazione in Arabia Saudita, dove l’Inter ha trionfato un anno fa battendo la Lazio per 3-0 e poi il Napoli in finale, 1-0 con rete di Lautaro Martinez. M.T.