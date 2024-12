Ilgiorno.it - Parco solare grande come venticinque campi da calcio. Assemblea pubblica con i residenti della frazione Triulza

Scatta, a Codogno, anche la mobilitazione dei cittadinidopo la richiesta di procedura abilitativa semplificata (Pas) per poter insediare, tra il polo produttivo Mirandolina e il piccolo centro urbano, undi circa 140mila metri quadrati, pari a quasi 25di. L’8 gennaio alle 10 al circolo Arcil’amministrazione comunale ha chiamato a raccolta i"per essere parte attiva nel processo di valutazione di questi interventi, facendo valere il proprio diritto di esprimere preoccupazioni e opinioni",è stato ribadito nel messaggio di invito alla popolazione ad essere presente. Se l’iter andasse in porto, lasarebbe di fatto stretta da due parchi fotovoltaici (c’è un altro iter aperto su terreni verso Casalpusterlengo per un’estensione di 160 mila metri quadrati).