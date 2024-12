Parmatoday.it - Parcheggi vicino agli ospedali: Fiazza chiede un cambio di rotta

Leggi su Parmatoday.it

area un ospedale non dovrebbe essere un lusso ma una garanzia". Eppure, in Emilia-Romagna rappresenta un problema quotidiano per pazienti, caregiver e operatori sanitari. Per affrontare questa criticità, il consigliere regionale Tommaso(Lega) ha presentato una.