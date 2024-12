Iltempo.it - Panico sulla Metro A, fumo a Spagna e Flaminio: stazioni chiuse

Chiusa la fermata dellapolitana in piazza di, nel centro di Roma preso d'assalto da migliaia di turisti. Sul posto autobotti dei vigili del fuoco e volanti della polizia, impegnati nelle verifiche dopo la segnalazione di "sospetto". Poco dopo è stata chiusa anche la stazione. Gli utenti dellavengono dirottati verso la stazione Barberini. Folla e scene di, con passeggeri in lacrime per il. Secondo quanto si apprende si tratterebbe degli effetti di un incendio divampato poco prima delle 18 a pochi metri dall'ingresso di Villa Borghese, dal lato di piazzale. Alcuni video della folla sui binari e dell'arrivo dei vigili del fuoco in piazza disono stati diffusi su Instragram da Welcome to favelas.