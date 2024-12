Laverita.info - «Otto miei film sarebbero eliminati in nome del politicamente corretto»

Carlo Verdone: «Anche capolavori come “Via col vento” oggi non si potrebbero più girare. Roma è la mia città ma è ridotta a un luogo per aperitivi, ristoranti alla moda e vinerie. Il Giubileo? È una grazia per i tassinari».