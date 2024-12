Ilrestodelcarlino.it - "Ora puntiamo sulle città italiane"

"Come da tradizione abbiamo passato la vigilia tutti insieme in famiglia – afferma Melania Santolini – mentre per Natale solitamente ci dividiamo e lo passiamo con altri parenti. Il weekend del 31 dicembre andremo al mare vicino a Roma, per poter stare tranquilli con la bambina, mentre mia sorella sarà più avventurosa e farà un altro itinerario. Visiterà Perugia, Assisi e Gubbio. Quando abbiamo più possibilità con le ferie, solitamente viaggiamo durante il periodo natalizio; l’anno scorso, per esempio, siamo stati in Croazia, anche se l’importante è passare dei giorni in famiglia, dato che durante il resto dell’anno è difficile trovarsi tutti insieme".