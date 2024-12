Operato d’urgenza Ancora dramma sulle piste da sci la caduta rovinosa e l’arrivo dell’elicottero | come sta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il 29 dicembre 2024, il mondo dello sci è stato scosso da un grave incidente che ha coinvolto l’atleta svizzero Gino Caviezel durante il SuperG di Bormio, una delle tappe più attese della Coppa del Mondo. La competizione, che si svolge sulla celebre pista Stelvio, è stata interrotta dopo ladi Caviezel, il primo sciatore a scendere in pista. Caviezel ha iniziato la sua discesa con grande determinazione, ma poco prima del salto di San Pietro ha inforcato una porta, colpendo violentemente un palo.>> “È in terapia intensiva”.choc durante la gara, il campione ricoverato in gravi condizioniLaè statatica: lo sciatore è scivolato per circa dieci metri lungo la pista, lasciando i presenti in preda all’ansia e alla preoccupazione. I soccorsi sono stati immediati, con il personale medico che ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente per prestare assistenza all’atleta.