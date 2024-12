Napolitoday.it - Open Day da Caffè Fotografici: Mostra fotografica "Different but Equal" e presentazione dei corsi

Ljdia Musso, fotografa professionista e fondatrice di, vi invita all'Day di domenica 12 gennaio, dalle 10:30 alle 13:00, presso lo studio in Via Sanità 119 a Napoli.Un'occasione per immergersi nel mondo della fotografia a 360 gradi, tra arte, inclusione e formazione.