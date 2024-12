Liberoquotidiano.it - Olio d'oliva bio? Clamorosa truffa sulla tavola degli italiani: cosa stavamo mangiando

d'di bassa qualità “spacciato” perextraverginelogico. Unaagroalimentare è stata smascherata dagli agenti della Guardia di Finanza di Catanzaro e di Barletta-Andria-Trani, che hanno anche sequestrato quasi 18 tonnellate di prodotto. I finanzieri, insieme agli ispettori della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero dell'Agricoltura, avevano effettuato dei controlli nelle sedi di due aziende, una in Calabria e una in Puglia. Prelevando alcuni prodotti, era stato poi scoperto che quell', catalogato come extravergine elogico sull'apposito registro telematico obbligatorio per le aziende del settore, era semplicementevergine e lampante, tra l'altro molto acido e pericoloso per la salute dei consumatori. Il produttore calabrese aveva già consegnato gran parte dell'ad un'azienda pugliese, ed è per questo che l'uomo è stato denunciato con l'accusa di frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine.