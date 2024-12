It.insideover.com - Nvidia sotto accusa in Cina: la nuova frontiera della guerra economica

Leggi su It.insideover.com

La vicenda che coinvolgeinchiesta inper presunto abuso di posizione dominante, è un esempio paradigmatico di quella che Christian Harbulot definisce nel suo lavoro sulla scuola dicome una “battaglia strategica per il dominio tecnologico”. Non si tratta di una semplice indagine regolatoria, bensì di un tassello di un .in: laInsideOver.