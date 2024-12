Oasport.it - Novak Djokovic pronto al debutto stagionale: “Ho lavorato duramente nell’ultimo mese. Sarà divertente il doppio con Kyrgios”

a scendere in campo due mesi dopo il suo ultimo match ufficiale in occasione dell’ATP 250 di Brisbane, torneo d’apertura della stagione 2025 per il circuito maschile del tennis mondiale. Il fuoriclasse serbo ha scelto di giocare nel Queensland per arrivare nelle migliori condizioni possibili agli Australian Open, primo Slam dell’anno.“Non gioco un torneo ATP da due mesi e ho chiuso il 2024 abbastanza presto perché volevo più tempo per ritrovare energie e la giusta condizione fisica. Sono felice di cominciare il mio 2025 giocando un torneo prima degli Australian Open“, ha dichiarato Nole in vista del suo ritorno in campo (fonte: Sky Sport).“L’ATP 250 di Brisbane è sempre stato un grande torneo che storicamente ha sempre visto protagonisti tennisti di vertice. Spero di vincere più di una partita: hoe sonoad accettare che ci vorrà un po’ prima di poter ritrovare il ritmo partita“, ha aggiunto il tennista più vincente di sempre in attesa di sfidare al primo turno il padrone di casa aussie Rinky Hijikata.