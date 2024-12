Non vi voglio più vedere Terremoto Grande Fratello Jessica Morlacchi chiude con tutti | salva solo lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

Domani, 30 dicembre, nuova puntata del. Ci sarà una nuova eliminazione. Intanto protagonista nelle ore scorse è stata, che ha sparato a zero contro i concorrenti spiegando di non volere incontrare nessuno fuori, ad eccezione di una inquilina.che durante una conversazione con Zeudi Di Palma ha ammesso di essere in forte difficoltà: “Io sono al limite, sono tre mesi e passa che sto chiusa qui dentro e sono un po’ in crisi”.>> “Una miseria”., cachet Mariavittoria: fuori la cifra al giornone ha parlato apertamente con gli autori del programma, rivelando la sua difficoltà a proseguire. Nonostante le rassicurazioni ricevute, il malessere sembra persistente. In un confronto nella sauna con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, entrambe ex concorrenti di Non è la Rai,ha ribadito il suo stato d’animo.