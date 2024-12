Ilpiacenza.it - «Non facciamo morire la speranza nei giovani»

Lanon è l’ottimismo e neppure un’illusione. È invece un cammino possibile in un mondo che non ha chiuso il Cielo, cioè che non ha escluso Dio dal proprio orizzonte. È in sintesi il messaggio lanciato dal vescovo mons. Adriano Cevolotto alla messa di apertura del Giubileo al mattino.