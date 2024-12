Iltempo.it - Non è un caso isolato: quanti attacchi di squali tigre e "pinna bianca" nel Mar Rosso

Turisti attaccati da uno squalo a Marsa Alam, sul Marin Egitto. Uno, Gianluca Di Gioia romano di 48 anni, è morto. L'altro italiano rimasto vittima nell'attacco, e ora ricoverato all'ospedale di Porto Ghalib, ha 69 anni ed è originario di Genivolta, in provincia di Cremona. Non sarebbe in condizioni gravi. Intanto i diplomatici italiani stanno fornendo assistenza alla famiglia del romano di 48 anni che ha perso la vita nell'attacco. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sul tragico incidente. In Egitto sono diversi glididegli ultimi anni, alcuni dei quali mortali. Il più recente prima di quello odierno secondo i dati di Global Shark Attack File, risale al 2 novembre 2023 quando un sub è stato colpito dalla testa di uno squalo fortunatamente senza conseguenze.