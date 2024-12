Trentotoday.it - Non accetta la fine della relazione, uomo segue la ex sugli autobus e la picchia

Ancora una vicenda di violenze, persecuzioni ed atti intimidatori nei confronti di una donna da parte dell’ex compagno che non si rassegna alla. Nel pomeriggio di venerdì, una pattugliapolizia interveniva in strada per una donna che correva urlando e chiedendo aiuto a.