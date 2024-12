Fanpage.it - Neofascismo, rimossa targa abusiva firmata “i camerati” per vittima Acca Larentia

Leggi su Fanpage.it

Era stata cementata in via Evandro. Dopo la denuncia del PDla"i camerati" dedicata a Stefano Recchioni. E il 7 gennaio previsto il raduno del "presente" con centinaia di neofascisti in arrivo da tutta Italia.