Anteprima24.it - Nasconde nel box 3 kg di droga e 40kg di fuochi d’artificio: arrestato 47enne

Tempo di lettura: 2 minutiNella scorsa serata, nell’ambito del servizi di controlli predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla produzione e commercio illegali dipirotecnici, la Polizia di Stato ha tratto in arresto unnapoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti.In particolare, gli agenti del Commissariato di Bagnoli, durante i servizi all’uopo programmati, hanno controllato un garage a Bagnoli, dove hanno rinvenuto 2 panetti e 11 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 kg, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.Ed ancora, alla luce delle predette risultanze, il personale operante, avendo fondato motivo di ritenere che il soggetto potesse occultare ulteriore sostanza illegale, ha esteso le attività di perquisizione ad altri luoghi in suo all’indagato.