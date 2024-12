2anews.it - Napoli-Venezia, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi su 2anews.it

è la sfida che chiude il 2024 allo stadio Maradona per la compagine allenata da Antonio Conte. Tutti i modi per poter seguire il match e le possibili scelte dei due tecnici. L’ultimo turno del 2024, prima della Supercoppa in programma a inizio gennaio in Arabia Saudita, propone un menu ricchissimo. Uno dei piatti .