Ilnapolista.it - Napoli-Venezia 0-0, fine primo tempo con il rigore di Lukaku parato (LIVE)

Leggi su Ilnapolista.it

Ildi Conte sfida ilal Maradona per l’appuntamento delle 15. Gli azzurri vogliono approfittare del pareggio tra Lazio e Atalanta nella giornata di ieri, c’è di nuovo la vetta della classifica a tiro. Per l’incontro con i lagunari il tecnico leccese si affida ai titolarissmi ad eccezione di Juan Jesus per l’infortunato Buongiorno e Neres al posto di Politano. Ildalla sua invece viene da tre risultati postivi in fila e vuole continuare a dare segnali di ripresa che tranquillizzano la panchina di Di Francesco.45? Finisce ilsenza recupero42? Ultimi minuti delal Maradona, con la grande chance sciupata da. Avrebbe potuto sbloccare una partita molto tirata37? Stankovic para il! Il belga aveva scelto l’angolo basso destro ma il portiere ci arriva con un grande balzo36?per il! Idzes interviene di mano sul cross di Ora dentro l’area34? Altra azione prolungata dei padroni di casa ed ennesimo angolo conquistato31? Kvara salta Altare a centrocampo e poi il difensore lo colpisce, giallo giusto28? Giro palla lunghissimo degli azzurri ma gli sbocchi nella retroguardia ospite non ci sono23? Tiro dalla distanza di Neres, palla alle stelle19? Miracolo di Meret su Yeboah! Il giocatore delsi trova tutto smarcato in area e calcia di potenza da pochi metri e il portiere deldi piede para14? Kvara dribbla Altare in area e spara verso la porta, Stankovic respinge come può in angolo10? Illentamente sta entrando nella partita, ma il pallone comunque passa sempre dai piedi di Lobotka5? Sugli sviluppi di un corner, il centrale si trova il pallone perfetto per calciare e a poca distanza ma Stankovic interviene alla grande!3? Subito ottimo ritmo degli uomini di Conte1? Inizia il match!Formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ora; Anguissa, Lobotka, McTominay; Kvaratskhelia,, Neres all.