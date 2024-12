Thesocialpost.it - Napoli, scopre i ladri in casa e apre il fuoco: loro rispondono. Ferito un vicino di casa coinvolto per errore

Leggi su Thesocialpost.it

La serata di ieri, 28 dicembre, è stata segnata da una sparatoria a Qualiano, in provincia di, che ha vistoun 22enne, colpito da un proiettile vagante. L’incidente è accaduto in via Mario, dove un uomo di 56 anni, sorpreso dainella sua, ha sparato per difendersi. I malviventi, dopo aver risposto al, sono fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata.Leggi anche: Catania, fermati due uomini per stupro e rapina. Aggredita una donna alla fermata dell’autobusLa dinamica dei fattiSecondo la ricostruzione, ierano entrati in due appartamenti per mettere a segno il furto. Il proprietario di uno di questi, sentendo i rumori, ha preso la sua pistola legalmente detenuta e ha sparato contro i. Uno diha reagito, scatenando una breve sparatoria prima di scappare.