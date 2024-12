Napolitoday.it - Napoli meta natalizia, turismo alle stelle: 380mila visitatori in pochi giorni

Leggi su Napolitoday.it

Tantissimi turisti in città. In occasione del periodo delle festività natalizie l'Osservatorio turistico stima, infatti, una presenza di.È stato predisposto per l'occasione, informa il Comunedi, il potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati a migliorare.