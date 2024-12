Napoli è fatta per Alessio Zerbin al Venezia | fumata bianca in arrivo a breve

Leggi su Dailynews24.it

In casasi guarda non solo al mercato in entrata ma anche quello in uscita. Diversi, infatti, sono i calciatori che lasceranno il club partenopeo già a gennaio, molti dei quali in prestito per ottenere un maggiore minutaggio. Tra questi vi sono Rafa Marin, Mario Rui, Cyril Ngonge, Leonardo Spinazzola, Giacomo Raspadori, Elia Caprile, .L'articolo, èperalin