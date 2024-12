Ilnapolista.it - Motta: «Le scelte di formazione sono tutte scelte tecniche»

Il tecnico della Juventus, Thiago, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida contro la Fiorentina: «Al di là degli altri risultati abbiamo l’opportunità di fare una buona partita contro una squadra che gioca bene e ha avuto risultati importanti. Sicuramente dobbiamo essere al nostro massimo livello per competere».: «in base ciò che vedo nelle partite e negli allenamenti»Ledi? Cambiaso?«, ciò che vedo nelle partite e negli allenamenti, questa è la squadra migliore per poter iniziare oggi, cigiocatori che posaiutarci a gara in corso. McKennie? Negli anni ha dimostrato di poter far tutto, oggi inizierà da terzino ma con tanta libertà di poter occupare altre posizioni. Cambiaso è in panchina, come gli altri darà il suo aiuto se ci servirà».