Ilgiorno.it - Monza, scatola sospetta in via Col di Lana: artificieri in azione

, 29 Dicembre 2024 -inquesta mattina in via Col diper una, ma era solo una vecchia cassa musicale abbandonata. Erano circa le 10.45 quando la segnalè arrivata da un passante alla Questura die Brianza. Dalla centrale operativa sono state inviate alcune pattuglie, che hanno impedito la circolnell'area del ritrovamento della, facendo deviare il traffico nelle strade adiacenti. Gli agenti hanno nel frattempo allertato gliche, intervenuti sul posto, hanno fatto cessare l'allarme scoprendo che l'involucro altro non era che una vecchia cassa musicale abbandonata. Laè stata quindi rimossa e la zona è stata riaperta al normale transito.