Ilgiorno.it - Milano è un atto di fede

Leggi su Ilgiorno.it

è undi. Che, però, sta diventando sempre più difficile fare. Come quando la vita ci mette davanti prove e dolori sempre più grandi e finiamo per dubitare della nostra spiritualità, negli ultimi anni anche i milanesi hanno dovuto fare un bello sforzo per non abdicare alla propria “milanesità”, che sia d’origine o acquisita. Metto qui in fila alcune cose che mi sono successe oggi nell’arco di poche ore: ho visto il video del tassista e della sua cliente rapinati la notte della vigilia di Natale; ho saputo che nei giorni scorsi nella mia zona una maestra d’asilo è stata molestata e aggredita per strada e che una commerciante è stata buttata giù dalla bici ed è stata rapinata, il tutto in pieno giorno; su un gruppo social ho letto lo sfogo di una decina di utenti milanesi per cui la città “è in pieno declino”, con “una certa volontà di chiudere quel che non piace in periferia e proteggere le zone di prestigio”.