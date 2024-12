Pianetamilan.it - Milan, Vismara: la nuova casa per la Kings World Cup

Gianlucadimarzio.com ha riportato ieri pomeriggio una notizia davvero interessante: la prossima edizione dellaCup Nations, il prestigioso torneo ideato e sponsorizzato da Gerard Piqué, si giocherà presso il Puma House of Football. Questo centro, che in passato era conosciuto come Centro Sportivo, è da sempre ladel, sede storica del suo campo di allenamento e delle squadre giovanili e femminili del club. Negli ultimi giorni, il Puma House of Football è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento del campo da gioco, il miglioramento degli spogliatoi e delle tribune, e la creazione di nuove aree dedicate agli streamer, una novità che arricchirà l’esperienza dei tifosi e degli appassionati che seguiranno il torneo in diretta.