Ilgiornale.it - Milan-Roma nel segno di Reijnders e Dybala: le pagelle. Fonseca rosso di rabbia

Leggi su Ilgiornale.it

Finisce 1-1 la sfida tra, in gol. Espulso per protesteper un presunto rigore non concesso aineri a fine primo tempo.neri sempre più distanti dalla zona Champions League e dalla vetta della classifica