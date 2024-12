Pianetamilan.it - Milan-Roma, Cafu: “Emerson Royal molto forte. Ma non paragonateci …”

Leggi su Pianetamilan.it

Marcos Evangelista de Moraes, meglio noto come, ex terzino destro brasiliano classe 1970, ha giocato per sei stagioni (1997-2003) nellae per cinque stagioni (2003-2008) nel, collezionando rispettivamente 218 e 166 partite in totale, con 8 e 4 reti all'attivo. Nel suo palmarès, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana in giallorosso (entrambi i trofei nel 2001), poi uno Scudetto, una Champions League, una Coppa del Mondo per club e due Supercoppe Europee in rossonero. Chi, dunque, meglio diper presentaredi questa sera a 'San Siro'? Ne ha parlato in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni relativo ad, arrivato in estate dal Tottenham. Su: «Alt, la fermo subito.