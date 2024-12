Pianetamilan.it - Milan, rinnovo di Reijnders in arrivo. E per la Roma c’è una speranza

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Tijjani, centrocampista del, il cuidi contratto con il club rossonero sembra essere in dirittura d'. L'olandese, classe 1998, che il Diavolo ha prelevato per 23 milioni di euro bonus inclusi nel calciomercato estivo 2023 dall'AZ Alkmaar, è diventato leader e punto fermo di questa squadra., infatti, ha già segnato 8 gol in stagione: 4 in Serie A, contro Monza, Empoli (doppietta) e Hellas Verona, la scorsa settimana; quindi 3 in Champions League, contro Bruges (doppietta) e Real Madrid. Infine, l'acuto dalla distanza in Coppa Italia contro il Sassuolo. Questa sera, in, i rossoneri sperano chepossa suonare la sua nona sinfonia, aiutando la squadra con una rete ad avere la meglio sui giallorossi di Claudio Ranieri.