Mezzi pubblici | la crisi di Atm per gli autisti e 4 soluzioni per arginarla

A Milano c’erano una voltaimpeccabili e affidabili. Oggi le cose non stanno più così ma basterebbero alcune scelte coraggiose per interrompere il declino.C'è un fatto che ormai da mesi angustia la città, la rende nuda, fragile, oggetto di critiche che non aveva mai avuto prima.