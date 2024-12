Tg24.sky.it - Metro Roma, evacuate e chiuse stazioni Flaminio e Spagna per fumo di un incendio

Leggi su Tg24.sky.it

Paura nellapolitana di, dove due fermate della linea A -- sono stateal pubblico nel tardo pomeriggio. I presenti sono stati poi invitati a uscire all’aperto, per via delcausato da undivampato poco prima delle 18, in un cantiere a pochi metri dall’ingresso di Villa Borghese. Il rogo è poi stato domato e non ci sono feriti o intossicati. Accertamenti in corso per capire la dinamica dei fatti.