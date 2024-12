Casertanews.it - Maxi voragini nella strada di periferia

Leggi su Casertanews.it

Enormi buche insistono ormai da tempo in via Lago d’Averno, una stradina di periferie a Trentola Ducenta. Molti residenti hanno segnalato delle vere e proprie, pericolosissime per le auto in transito, ma soprattutto per scooter, moto e bici: chi ci finisce dentro, rischia seriamente.